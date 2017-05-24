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Ruslar Türkiye'deki güvenlik durumuna puan verdi

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi, Rus vatandaşlarının Türkiye'deki güvenlik düzeyine 5 puan üzerinden sadece 3 puan verdiklerini bildirdi.

24.05.2017 - 02:41
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VTSIOM, her sene Türkiye'ye giden Rus vatandaşlarının bile güvenlik açısından 3 puandan fazlasını vermediklerine dikkat çekti.

Önümüzdeki senelerde Rusların %13'ü Türkiye'ye seyahat etmeyi planlıyor, bunların büyük çoğunluğunu gençler ve büyük şehirlerde yaşayanlar oluşturuyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de daha önce tatil yapan her iki kişiden birisi burada tatil yapmayı başkalarına önermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Şubat ve Mart aylarının verilerine göre, Rus vatandaşları tur operatörlerinden sezonun Ruslar için açık olduğu 2015 yılına göre %50-70 daha fazla tur rezervasyonu yaptılar.

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