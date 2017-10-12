Ruslar Türkiye'den vazgeçmiyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistler için sonbahar döneminde Türkiye tatilinin ayrıntılarını mercek altına aldı.

İLK TERCİH ANTALYA

Rusyalı turistlerin ekim ayının yanı sıra kasımda da Türkiye’ye ilgi gösterdikleri belirtilen haberde, Rusya vatandaşlarının sonbahar ve kış döneminde Türkiye’de en çok Antalya’da tatil yapmayı tercih ettikleri belirtildi.

2 KİŞİLİK TATİLİN BEDELİ

İklim şartları ve yaz sezonuna kıyasla fiyatlarda yaşanan düşüş de Rusyalı turistlerin bu sezonda Türkiye’ye rağbet göstermesinin nedenleri arasında sıralandı.

Ekim ayında Antalya'da iki kişilik bir haftalık her şey dahil tatilin ortalama fiyatı ise 20 bin ruble (bin 250 TL) olarak gösterildi.