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Ruslar, Türkiye'yi yeniden sevmeye başladı

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM), Rus vatandaşlarının Türkiye'ye karşı düşmanca ilişkilerinin kaybolduğunu bildirdi.

15.05.2017 - 10:01
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Ruslar, Türkiye'yi yeniden sevmeye başladı

VTSIOM tarafından düzenlenen anket sonuçlarına göre, 2016 yılında iki ülkenin düşman olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 23 iken, bu sene bu değer yüzde 4'e geriledi.

ORAN YARI YARIYA DÜŞTÜ

İlişkilerin gergin olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 47'den yüzde 24'e düştü. Rus vatandaşlarının Türkiye'ye karşı olumlu düşünceleri olumsuzlara göre hala daha az olduğunu gösteren ankete katılanların yüzde 8'i iki ülke ilişkilerini iyi komşu ilişkileri olarak adlandırırken, yüzde 6'sı dost olduklarını ve yüzde 5'i gayet sıcak ilişkilere sahip olunduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda vatandaşların yüzde 49'u iki ülke arasındaki mevcut zorluklara rağmen Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ankara'nın izole edilmesini destekleyenlerin oranı da düşüşe geçti.

Uzmanlar, Rusya ve Türkiye'nin arasındaki buzların erimesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelerinin etkisi olduğunun altını çizdiler.

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