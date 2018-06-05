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Rusların ilk tercihi Türkiye

Rusya'da turizm acentalarının yaptığı tatil satışlarında Türkiye yıllar sonra yeniden ilk sıraya yükseldi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 07:48..
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Rusların ilk tercihi Türkiye

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin tamamen geride kalmasıyla turizim sektöründe adeta bayram havası yaşanıyor.

İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

Tatil için Türkiye'yi tercih eden Rus turistlerin sayısı günden güne arttı, bu da ülkedeki acentalarda Türkiye tatil paketlerini ilk sıraya taşıdı.

REKOR ARTIŞ

Rus Operatörler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye tatili satışları yüzde 716 oranında artış gösterdi.

Rusların ilk tercihi Türkiye

SAHİLLERE RUS AKINI

Rosturizm (Federal Turizm Ajansı) 2017 yılının 9 ayında Türkiye’ye Rusya’dan 3,9 milyon tatilcinin gittiğini tespit etti. Yükseliş 2018 yılında da devam etti. Ocak ve mart ayları arasında Rusya’dan Türkiye’ye 524.300 turist gitti.

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