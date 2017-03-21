Rusların Mayıs tatilinde yurt dışında tercihi: Türkiye

Rosturizm tarafından yapılan açıklamaya göre, erken rezervasyon verileri dikkate alınınca ülke içi yerler arasında Kırım lider konumda bulunuyor. Piyasanın yüzde 57.7’sini oluşturan Kırım’ı yüzde 29.61 ile Soçi ve yüzde 2.19 ile St. Petersburg takip ediyor.

YURT DIŞI TERCİHİ: TÜRKİYE

Aynı zamanda Ruslar tatil için Yaroslavl, Vladimir, Kaliningrad Oblastları, Moskova ve Moskova Oblastı, Kareliya ve Stavropol Krayı ile de ilgileniyorlar. Yurt dışında ise Türkiye açık ara farkla birinci sırada yer alıyor.

"REZERVASYON VERİLERİ TAHMİNİMİZİ DOĞRULUYOR"

Daha sonra Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Çek Cumhuriyeti geliyor. Rosturizm Başkanı Oleg Safonov, “Mayıs ayının ilk 10 günü içerisinde turist akımının geçen senenin değerini geçeceğini düşünüyoruz. Tur operatörlerinin rezervasyon verileri bu tahminimizi doğruluyor.” dedi.