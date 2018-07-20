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Rusların tatil tercihi değişmedi: Türkiye

Rus tatil sitesi Tutu.ru'nun yaptığı analize göre Rusya vatandaşlarının 2018 yılında yurtdışında en çok tercih ettiği destinasyon Türkiye oldu.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 07:11..
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Rusların tatil tercihi değişmedi: Türkiye

Tutu.ru üzerinden alınan yaz tatili için turlarını analiz eden site, Rusların tercihinde geçen yıldan beri değişiklik olmadığını belirtti.

YUNAN İKİNCİ SIRADA

Buna göre Ruslar en fazla yurtiçi tatile yönelirken yurtdışında en yüksek rakama ulaşan ülke Türkiye oldu.

Türkiye'yi Yunanistan ve geçen yıl 6. sırada bulunan Kıbrıs izledi.

TÜRKİYE SATIŞLARINDA YÜZDE 42'LİK ARTIŞ

Tutu.ru, Türkiye turu satışlarının geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttığını vurguladı.

Site, Türkiye turlarının yüzde 2, Yunanistan turlarının yüzde 4 ve Kıbrıs turlarının yüzde 1 ucuzladığını da kaydetti.

Rusların tatil tercihi değişmedi: Türkiye

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