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Rusların yarısı Stalin’in izlediği politikayı olumlu kar

Rusların %50’sinin Josef Stalin’in İkinci Dünya Savaşı döneminde izlediği politikayı olumlu karşılıyor.

09.05.2017 - 22:29
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Rusların yarısı Stalin’in izlediği politikayı olumlu kar

Araştırmaya katılanların %32’si Stalin’in oynadığı rolü kısmen olumlu, kısmen olumsuz olarak değerlendirdi. Rusların %8’si Stalin’in rolünü olumsuz bulurken %11’i bu soruya herhangi bir cevap veremedi.

Aynı zamanda Rusların %69’u şu an Rusya’da İkinci Dünya Savaşının tarihinin tarafsız gösterildiğini düşünürken Rusların %18’i buna karşı çıktı.

Katılanların %39’u şimdi savaş döneminin Sovyet dönemindekinden daha doğru gösterildiğini, %23’ü bu konuda durumun kötüleştiğini, %24’ü ise savaşın gösterilmesinde değişikliklerin olmadığını ileri sürdü.

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