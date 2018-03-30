Russian Today, Washington'daki yayınını sonlandırıyor

Rusya ve Amerika arasındaki gerilim hiç durmadan tırmanıyor. Şimdi de ABD tarafından ajan ilan edilen Rus televizyon kanalı RT, Washington'daki yayın hayatını sonlandırıyor. Ancak RT'nin bu kararından sonra görünen o ki gerilim daha da artacak.

GERGİNLİK TIRMANABİLİR

Rus Devlet destekli televizyon kanalı RT (Russian Today)'ye Amerika tarafından geçtiğimiz dönem ajan statüsünde yer verilmiş ve iki devlet arsındaki gerilim tırmanmıştı. Dışişleri Bakanları açıklamalar yapmış ve gerginliğin boyutlarını ortaya koymuştu.

SON YAYIN TARİHİ 31 MART

Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, kanalın 1 Nisan'da Washington'daki yayın hayatını sonlandıracağını ve RT'ye vurulan 'yabancı ajan' damgası nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

"ŞEFFAFLIK EGZERSİZLERİNE HOŞ GELDİNİZ"

Televizyonun Washington'da diğer platformlarda yayınına devam edeceğini kaydededen Simonyan, "Eski Dışişleri Sözcüsü'nün dediği gibi, şeffaflık egzersizlerine hoş geldiniz." diye ekledi.