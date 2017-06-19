Rüşvet alan hakim hakkında 22 yıl hapis istemi

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan işadamı Fikret İnan'dan rüşvet aldığı ve tekrar almak için zorladığı iddiasıyla suçüstü yakalanan eski Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

22 YIL HAPİS

Kendisini zenginden alıp fakire veren Robin Hood karakteriyle özdeştiren Akdemir'in "Görevini kötüye kullanarak nüfuz sağlamak" ve "rüşvet" suçlarından 9 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi. Avukat Serap Bindal ve arkadaşı Talip Ünal ise şüpheliler arasında yer aldı.

NELER OLDU

İddianameye göre olay, avukat Halil Canbolat'ın, hâkim Hasan Akdemir'in müvekkili Fikret İnan'dan tahliye karşılığı yüklü bir meblağ istediği ihbarı ile başladı. Bunun üzerine harekete geçilerek hâkim hakkında jet soruşturma başlatıldı. Canbolat ifadesinde olayı şu şekilde anlattı: "Avukat Serap Bindal, avukat Nihat Dargı'ya giderek, Hasan Akdemir'in işadamı Fikret İnan'ı tahliye etmesi için 2 milyon 100 bin doları kendisine vermesi gerektiğini söyledi. 2 milyonu hâkime, 100 bin dolarını ise avukat Serap Bindal'a gidecek şekilde planlanmış. Birkaç görüşmeden sonra Fikret İnan tahliye edildi. Tahliyeden sonra Serap Bindal, Nihat Dargı'ya giderek 'Tahliye bizim sayemizde oldu parayı verin' demiş. Konu Fikret İnan tarafından bana aktarıldı. Ben de Hasan Akdemir ile görüşmek için odasına gittim. Serap Bindal'ın talebini anlatınca önce kabul etmedi. Suçüstü yapma teklifinden sonra kendisinin aslında 1 milyon TL istediğini söyledi. Kendine almayacağını, hayır işleriyle uğraşan birisine vereceğini, 4 fakire birer daire aldırtacağını söyledi. Yakalanmasından 1.5 ay önce 45 bin doları verdim. Bir hafta sonra ise 5 bin dolar daha verdim. Yaklaşık 15 gün sonra hâkimin arkadaşı Talip Ünal, Fikret İnan'ın CEO'su Yusuf Ateş'e giderek paranın 1 milyon TL'ye tamamlanmadığı takdirde İnan'ın tutuklanacağını söyledi."

SES KAYDI CİHAZI YERLEŞTİRDİ

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; 18 Nisan'da avukat Serap Bindal'ın ofisinde kontrollü olarak 50 bin dolar verildiği, paranın çekmecede ele geçirildiği de iddianamede yer aldı. Yapılan suçüstünün ayrıntıları iddianamede ayrıntılı olarak anlatıldı. Buna göre Fikret İnan'ın üzerine iki ayrı ses kaydı cihaz yerleştirildi.

50 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Fikret İnan, avukat Serap Bindal'ın Pendik'teki ofisine gitti. 40 dakika sonra ise Audi Q7 marka lüks aracıyla hâkim Hasan Akdemir ofise özel bir kartla giriş yaptı. İçeride bir saat 50 dakikalık bir görüşme gerçekleştirilirken, İnan'ın üzerine takılan ses kaydının çözümü iddianamede yer aldı.

"BİZDEN GÜNAH GİTTİ"

Fikret İnan'ın şikâyetçi sıfatıyla verdiği ifade de iddianamede yer buldu. İnan ifadesinde tahliye olduktan sonra istenen 1 milyon TL'yi vermeyi reddetmesi üzerine, ofisine gelen avukat Serap Bindal'ın "Siz bilirsiniz, bizden günah gitti." dediğini aktardı.