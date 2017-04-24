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Rüşvet alırken yakalanan hakim tutuklandı

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A ile avukat S.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2017 - 08:51
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Rüşvet alırken yakalanan hakim tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine geçtiğimiz günlerde harekete geçmişti.

Bir avukatın İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Başkanı Hasan Akdemir'in müvekkili iş adamından rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 50 bin dolar rüşvet istediği iddia edilen ağır ceza başkanı, paranın Pendik'te avukat olan S.B.'nin bürosuna getirilmesini istedi. Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları ünlü işadamı F.İ., Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. İşadamı F.İ.'nin binaya girmesinin ardından hakim Hasan Akdemir de binaya girdi.

PARALARLA YAKALANDI

1.5 saat sonra işadamı F.İ. binadan ayrılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim Hasan Akdemir ve avukat S.B.'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı. Suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla her ikisi de gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Akdemir, bizzat Başsavcı Fehmi Tosun tarafından sorgulandı. Savcılık sorgusunda susma hakkını kullanan şüpheli, 'rüşvet almak' ve 'irtikap' suçları kapsamında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde yaklaşık 12 saat ifade veren Hasan Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında avukat S. B. de tutuklandı.

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