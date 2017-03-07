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Rüşvet operasyonundan çıkan karara savcıdan itiraz

Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanların serbest kalmasına savcılık itiraz etti.

07.03.2017 - 09:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

YAKALAMA KARARI

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Rüşvet operasyonundan çıkan karara savcıdan itiraz

NELER OLMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının 20 Şubat tarihli ihbar formundaki, "Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde bulunan icra çalışanlarının yapması gereken işleri yapmak için bazen masraf, bazen harçlık olarak maddi talepte bulundukları, talepleri karşılanmadığı zaman ise bürolarına ait dosyalara tavır aldıkları ve işlemleri yavaşlattıkları" iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Rüşvet operasyonundan çıkan karara savcıdan itiraz

GİZLİ KAMERALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine bu dairelerde fiziki ve teknik takip yaptırdı. Çalışmalar kapsamında müdürlüklere gizli kameralar yerleştirildi.

1 MİLYONLUK RÜŞVET

Başsavcılığın talimatıyla belirlenen ve "rüşvet" yoluyla yıllık 1 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 14 icra müdürlüğüne, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda icra müdür ve yardımcılarının da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Rüşvet operasyonundan çıkan karara savcıdan itiraz

Savcılıkça ifadesi alınan 19 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelileri sorgulayan hakimlik, 4 Mart'ta Sinan G, Mustafa Fazıl Ş, Gökhan B. ve Gökhan K'nin tutuklanmasına, 15 kişinin ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi.

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