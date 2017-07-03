Rüşvet sanığı polis: FETÖ'ye karşıydım komplo kuruldu

Diyarbakır'da, geçen yıl 6 Aralık günü arkadaşı ile birlikte yürüyen cezaevi firarisi 28 yaşındaki Ş.T., Terörle Mücadele ekibi tarafından göz takibine alındı. Ş.T.'nin, kuruyemişçi dükkanına girdiğini gören TEM ekibi, bir süre sonra işyerine girerek, kimlik kontrolü yaptı.

"TERÖRDEN DOSYAN VAR" DEDİLER

Kontrol sırasında üzerinde kimlik olmayan Ş.T., ekip aracına bindirildi. Araçta polislere 2 yıldır cezaevi firarisi olduğunu söyleyen Ş.T.'ye, polis memurları Oğuzhan B. ve Mustafa B. tarafından "Terörden dosyan var" denildi.

RÜŞVET İSTEDİLER

İddiaya göre Ş.T.'yi ekip aracı ile boş bir araziye götüren polisler, kaza yapmış iki polis aracı için 10 bin lira vermesi durumunda kendisini serbest bırakacaklarını söyledi.

Pazarlık sonucu şüphelileri 5 bin lira vereceğine ikna eden Ş.T., patronundan para almak için polislerle birlikte işyerine gitti. İşyerinde polislerden Oğuzhan B.'yi alacaklısı olarak tanıtan Ş.T., patronundan borcunu ödemek için 5 bin lira istedi.

Patronun borcu üstlenerek, 5 bin lirayı yarın vereceğini söylemesi üzerine polisler ekip arabası ile bölgeden ayrıldı.

PATRONUNA GERÇEĞİ ANLATTI

Paranın teslim edileceği gün işyerine gelerek gerçeği anlatan Ş.T., patronundan yardım istedi. Patronun durumu arkadaşı olan emekli bir polise anlatması üzerine, olay Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesine iletildi.

Rüşvet için hazırlanan 4 bin 500 liranın seri numarasını alıp kameraya kaydeden KOM ekibi, Ş.T.'ye parayı buluşma noktasına götürüp, şüphelilere vermesini söyledi. Seri numarası alınmış paraları buluşma noktasına götüren Ş.T., 4 bin 500 lirayı şüpheli Oğuzhan B.'ye verdi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Paranın teslim edilmesi ile operasyon başlatan polis, Oğuzhan B., Mustafa B. ve olayda telefonu kullanılan kıraathane sahibi E.Y.'yi gözaltına aldı. İlk aramada paraları bulamayan ekipler, daha sonra şüphelilerin araçlarını Emniyet Müdürlüğü'ne götürüp, detaylı bir şekilde aradı. İkinci aramada Mustafa B.'nin aracının sarkmış tavanını açan polis, seri numarası alınmış paralardan 3 bin 500 lirayı buldu.

RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ, SERBEST BIRAKILDI

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. ile olayda telefonu kullanılan kıraathaneci E.Y., daha sonra savcılığa sevk edildi. Savcılıkta işlemleri yapılan 3 şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlik'te emniyetteki ifadesini değiştireceğini söyleyen Oğuzhan B., olayı itiraf etti. Sorgulamaların ardından olayda telefonu kullanılan E.Y. ve suçun ortaya çıkmasında göstermiş olduğu samimi itirafı nedeniyle Oğuzhan B.'nin adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına, Mustafa B.'nin ise 'Rüşvet' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. hakkında 'Rüşvet' iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklardan Mustafa B.'nin tutuklu, Oğuzhan B.'nin ise tutuksuz olarak yargılanmasına Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

"GÖZALTINDA DARP EDİLDİM"

Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Mustafa B. kendisine komplo kurulduğunu öne sürerek şöyle dedi:

"2009 yılından beri Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapıyorum. Oğuzhan bana bir şahısta parası olduğunu ve bu kişiye ulaşamadığını söyledi. Olay günü Oğuzhan ve Deniz borç konusunu görüşmek üzere araca bindiler. Onları Ofis semtinde arabadan indirdim. Daha sonra onları aldığımda borç meselesini hallettiklerini söylediler. Parayı alacağı gün yine Ofis semtine geldik. Oğuzhan dükkana gidip, geleceğini söyledi. Polisler bizi aldıktan sonra şubeye götürdü. Şube Müdürü'nün odasındayken bir polis gelerek arabada parayı bulduğunu söyledi. Bu polisi itekleyince, boğazımı sıktı ve aramızda arbede yaşandı. Polis memurları sorgu sırasında ağır küfürler ettiler. Polisler kendi bildikleri gibi ifade yazdılar. Ayrıca emniyette darp edildim. KOM şubenin başındaki isim FETÖ'den ihraç edildi. Aynı şubeden 27 kişi ihraç edildi. Bana komplo yapıldığını düşünüyorum. Dosyadaki bazı belgeler sahtedir. Bana bu komployu kuranların hepsi ihraç edildi. Benim FETÖ'ye karşı olduğum herkes tarafından biliniyordu. Bu olay bir kurgudur."

Daha sonra görüşünü açıklayan savcı, tutuklu polisin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık Mustafa B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, diğer sanık Oğuzhan B. hakkında da, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



