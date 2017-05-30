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Rüşvetçi hakim ile tutuklanan avukatın itirafları

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir ile birlikte tutuklanan avukat Serap Bindal ek ifade verdi.

30.05.2017 - 08:50
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hakim

Bindal, hakim Akdemir'in kimleri nasıl tahliye ettiğini anlattı. Bindal'ın ifadesine göre iş adamı Fikret İnan ve eski CEO Cahit Paksoy, hakim Akdemir ile ilişki kurularak tahliye edildi.

Bindal, İnan'ın 1 milyon lira rüşvet verdiğini; Paksoy'dan rüşvet alınıp alınmadığını ise bilmediğini söyledi.

RÜŞVETLE TAHLİYE EDİLDİ

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bindal, 22 Mayıs'ta verdiği ek ifadesinde şunları söyledi:  "Fikret İnan'ın tahliyesi rüşvetle sağlanmıştır. Avukat Nihat Eşref Dargı ve Fikret İnan'ın ismini bilmediğim kayınbiraderi olan şahıs, avukat Nihat'ın eski tanıdığı bir grup ile anlaşarak Fikret İnan'ın tahliyesini sağladılar. Nihat Eşref Dargı'nın konuşmalarında bu tahliye için bizzat Silivri cezaevi'ne gidip şifreli şekilde Fikret İnan ile konuşup 1 milyona bu tahliye hususunda anlaştığını da duymuştum. Yine Nihat Eşref Dargı'nın bana söylediğine göre bu hususta aralarında taksitlendirme yoluna gittiklerini de biliyorum.

Rüşvetçi hakim ile tutuklanan avukatın itirafları

"POŞET İÇİNDE 1 MİLYON LİRA"

Talip Ünal adlı şahıs bir yıldır benim müvekkilimdir. Talip Ünal'ın bana anlattığına göre avukat Halil Canbolat ve Fikret İnan'ın kasası olan ismini bilmediğim kayınbiraderi naylon poşet içerisinde 1 milyon lira parayı 17 Şubat 2017 tarihinde Kurtköy'e götürmüşler. Fikret İnan'ın kayınbiraderi arabada beklediği sırada avukat Canbolat içeri girerek Hakim Hasan Akdemir'e parayı poşet içerisinde rüşvet olarak verdiğini Yusuf Ateş, Talip Ünal'a söylemiş. Ben du durumu bizzat Talip Ünal'dan duydum. Fikret İnan'ın 1 milyon lira rüşvet parasını hakim Hasan Akdemir'e yargılama sırasında itirazlara bakacak mahkemenin hakimi olması sebebiyle verdiğini düşünüyorum.

TEDBİRE KARŞILIK 6 DAİRE

Yine Azim Gayrimenkul sahibi Halit Keleş'i de tanıyorum. Azim Gayrimenkul hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında tedbir kararı olduğunu da biliyorum. Hatta hakim Hasan Akdemir'in Azim Gayrimenkul hakkında verilen kayyum kararının kaldırılması karşılığında Hakim Hasan ile sık görüşen Talip Ünal'ın Azim Gayrimenkul'den 6 daireyi her biri 150 bin lira olmak üzere devir aldığını da biliyorum. Hatta Talip Ünal dışında kardeşi Bilal Ünal'ın da aynı yerden daire aldığını öğrendim.

Rüşvetçi hakim ile tutuklanan avukatın itirafları

"PAKSOY'U DA TAHLİYE ETTİ"

Cahit Paksoy isimli şahsı İhlas Holding'in eski CEO'su olması sebebiyle tanırım. Cahit Paksoy'u tahliye eden hakimin de Hasan Akdemir olduğunu biliyorum. Bildiğim kadarıyla Cahit Paksoy'un kız kardeşi ile Akdemir'in doğum uzmanı olan eşi arkadaştırlar. Hatta Paksoy'un kız kardeşinin de bir yerde avukatlık yapıp baro başkanı olduğunu da hatırlıyorum. Bildiğim kadarıyla nöbet çizelgesinde hakim Akdemir'in nöbetinin olduğu gün Akdemir'e ulaşılarak Paksoy'un tahliyesi sağlanmıştır. Paksoy'un tahliyesi için rüşvet alınıp alınmadığını bilmiyorum"


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