Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

1 Felçli gelen yürüyerek gidiyor Türkiye’de tek, dünyada ise ikinnci olan Köyceğiz’deki Sultaniye Kaplıcaları, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

2 Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu Eren Erdem, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı MİT tırları tutanaklarını kendisine vermekle suçladı. Tezcan, siyasetçi sorumluluğuyla davrandığını ve bunu gazeteciye teslim ettiğini söyledi.

3 Ünal: İstanbul mitingimizi ittifak olarak planlıyoruz AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerine yönelik mitinglerini MHP ile ortak yapacaklarını açıkladı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

5 CHP'den kadınlar için istifa etti CHP Gaziantep 9. sıra milletvekili adaylığından kadınların hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek istifa eden Avukat Nesrin Tuncel, kadınların vitrin süsü olarak kullanıldığını ifade etti.

6 Yerli ve milli elektromanyetik top sistemi üretiliyor Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle karşılamaya çalışırken geleceğin muharebe ortamına yönelik de hazırlıklar yapıyor.