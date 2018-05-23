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Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

ABD basınının Rusya'nın nükleer motorlu füzelerinin deneyler sırasında çakıldığını dünyaya duyurmalarının ardından, Rusya'dan video çekimli yanıt geldi.

Haber Merkezi | 23.05.2018 - 13:56..
  1. Haberler
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ABD'nin televizyon kanallarının istihbarat kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Rusya lideri Putin'in emriyle fırlatılan füzelerin çakıldığı belirtilmişti.

BULAVA FÜZELERİ FIRLATILDI

Rusya lideri Putin’in emriyle donanmadaki stratejik denizaltıdan aynı anda 4 kıtalararası “Bulava” füzesi fırlatıldı.

Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı VİDEO

VİDEO ÇEKİMLİ AÇIKLAMA

Rusya’nın Kuzey Deniz Filosu Komutanlığından aynı anda 4 kıtalararası balistik füze atışıyla ilgili video çekimli açıklama da yapıldı.

Dört balistik füzenin aynı anda tarihte ilk defa denediği vurgulanan açıklamada “Yuriy Dolgoruki stratejik denizaltımız Kuzey Kutup bölgesindeki Beyaz Deniz sularından tarihte ilk defa aynı anda 4 kıtalararası “Bulava” füzesini başarılı bir şekilde fırlatmıştır. Su altından yaklaşık 40 metre derinlikten birkaç saniye arayla ateşlenen füzeler Kamçakta Yarımadası “Kura” poligonundaki hedefleri vurmuştur” dendi.

Rus donanmasında yer alan bu sınıftaki stratejik denizaltıların güvertesinde toplam 16 adet kıtalararası balistik füze bulunuyor.

Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

Rusya 4 füzeyi aynı anda fırlattı

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