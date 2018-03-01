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Rusya: ABD, Avrupa'da nükleer silah eğitimi veriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak amacıyla taktik nükleer silahlar konusunda eğitmekle suçladı.

AA | 01.03.2018 - 09:54..
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İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyadaki karmaşık koşullar altında özellikle küresel ve bölgesel düzeyde güvenliğin ve istikrarın sağlanması için sistematik toplu bir çabaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"ABD'NİN TUTUMU, NÜKLEER SİLAHSIZLANMAYI ENGELLİYOR"

Lavrov, ABD'nin Avrupa'da bulunan stratejik olmayan nükleer silahlarla "nükleer silahsızlanmayı" engellediğini belirterek, "ABD ordusu Avrupa ülkelerinin silahlı kuvvetlerini Rusya'ya karşı kullanmak üzere taktik nükleer silahlar konusunda eğitiyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'da kullandığı atom bombasına atıfta bulunan Lavrov, "Şimdi, Avrupa vatandaşlarına kendi topraklarında, onu kullanmış olan tek devlet tarafından sahip olunan en güçlü kitle imha silahlarının konuşlandırılmasına hayır demelerini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Lavrov, nükleer silahsızlanmanın açık şekilde uluslararası gündemin ana maddesini oluşturmaya devam ettiğini dile getirerek, ülkesinin stratejik saldırı silahlarının azaltılmasına katkı vererek üzerine düşen vazifeyi yaptığını belirtti.

Rusya: ABD, Avrupa'da nükleer silah eğitimi veriyor

ABD: "TİPİK RUS AÇIKLAMALARINDAN BİRİ"

Silahsızlanma Konferansı'nda ABD'yi temsil eden Büyükelçi Robert Wood, Lavrov'un suçlamalarına karşı söz hakkı alarak, "Bu dünyada yanlış giden her şey için ABD'yi suçlayan tipik Rus açıklamalarından biri. Yoğun kar yağışı nedeniyle de bizi hala suçlamadıklarına şaşırdım. Ama yakında o da olabilir" dedi.

Bugün Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" olduğunu vurgulayarak, "Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nın (NPT) eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç noktasıdır" ifadesini kullanmıştı.

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