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Rusya: ABD İdlib konusunu manipüle ediyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, ABD'nin, Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananları göstermemek için İdlib meselesiyle gündemi manipüle ettiğini belirtti.

İHA | 23.09.2018 - 07:46..
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin İdlib’de yaşanan felaketleri gündem yaparak Suriye’nin diğer bölgelerindeki ABD birliklerinin varlıklarını gündemden uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

ABD’nin bölgede yaşanan diğer olayları bilerek yansıtmadığını savunan Nebenzya, “İdlib, Suriye’nin diğer bölgelerinde olan olaylardan bir manipülasyondur. 17 Eylül’de Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısı arifesinde, felaket atmosferi oluşturuldu. İdlib saldırısının, 21’inci yüzyılın en büyük insani felaketine yol açacağı söylendi. Burada sivillerin korunmasının yanında başka nedenler de var” dedi.

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