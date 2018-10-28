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Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Belousov, ülkesinin savaş hazırlığı yapan ABD'den farklı olarak, kendini ve çıkarlarını korumaya çalıştığını belirtti.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 02:29..
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Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

Silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı BM Birinci Komitesi'ndeki toplantıya katılan Belousov, Rusya’nın sunduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) taslağının reddedilmesinden sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"RUSYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR, ABD İSE SAVAŞI HAZIRLIYOR"

“ABD bir süre önce bu toplantıda Rusya’nın savaşa hazırlandığını söyledi. Evet, Rusya savaşa hazırlanıyor, bunu teyid ediyorum. Evet, ülkemizi, toprak bütünlüğümüzü, ilkelerimizi, insanlarımızı savunmaya hazırlanıyoruz. Fakat, bizi ABD’den ayıran çok cidi bir fark var. Bu fark, Rusça’da da ingilizce’de de aynı şekilde söylenir: Rusya Federasyonu savaşa hazırlanıyor, ABD ise savaşı hazırlıyor.”

Rusya: Savaşı hazırlayan ABD

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"ABD, NÜKLEER ANLAŞMADAN NEDEN ÇEKİLSİN"

Rusya’nın savaş hazırlığı yapan ABD’den farklı olarak kendini ve çıkarlarını korumaya çalıştığını belirten Belousov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD niçin anlaşmadan çekilsin, nükleer potansiyelini neden artırsın, nükleer silahların kullanım düzeyini azaltan yeni bir nükleer doktrini neden kabul etsin? Bu sorular hepimizedir."

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