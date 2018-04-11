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Rusya: ABD Suriye'deki planlarından kaçınmalı

ABD'nin Suriye üzerindeki planlarından dolayı herkesi endişelendirdiğini dile getiren Rusya'nın BM temsilcisi Nebenzia, ABD'ye "Planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum" şeklinde hitap etti.

AA | 11.04.2018 - 05:06..
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ABD ve Rusya arasındaki gerilim BMGK'da da devam ediyor. Rus temsilci, Rusya'nın oyunlar oynamaya devam edeceğini belirten ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley'e, ABD'nin tehditlerinin herkesi endişendirdiğini belirterek cevap verdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum." dedi.

Rusya: ABD Suriye'deki planlarından kaçınmalı

"ABD HER TÜRLÜ EYLEMDEN KAÇINMALI"

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturma talep eden biri ABD'nin, diğer ikisi Rusya'nın sunduğu üç tasarının da veto ve gereken desteği alamamaları nedeniyle reddedilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ABD'ye Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Nebenzia, "Suriye'ye karşı yönelttiğiniz tehditler hepimizi ciddi şekilde endişelendirmeli çünkü kendimizi son derece üzücü ve ciddi olayların eşiğinde bulabiliriz. Size bir kez daha şu anda Suriye'ye yönelik geliştirdiğiniz planlardan kaçınmanız çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya: ABD Suriye'deki planlarından kaçınmalı

NİKKİ: OYUNLAR OYNAMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın 6. kez Suriye'de rejimin kimyasal silah saldırılarını kınayan ve harekete geçilmesini talep eden BMGK karar tasarılarını veto ettiğini söyledi.

Haley, "Ne yaparsak yapalım, Rusya oyunları oynamaya devam edecek." diye konuştu.

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