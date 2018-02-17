taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7443
EURO
4,6495
ALTIN
162,18
PETR
64,8500

Rusya: ABD Türkiye'nin kararını görmezden geldi

ABD'nin Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldiğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de PKK'ya dayandığını söyledi.

AA | 17.02.2018 - 05:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Rusya: ABD Türkiye'nin kararını görmezden geldi

ABD'nin Suriye'de teröristlerden 30 bin kişilik bir ordu kurma niyetinin değişmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Suriye'de vizyonsuz. Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldiler." dedi.

"ABD PKK'YA DAYANDI"

ABD'nin, Suriye'de 2-3 yıldır yasa dışı bir şekilde bulunduğunu dile getiren Lavrov, "ABD, Suriye'deki eylemlerinin başından itibaren Kürtlere dayandı (PYD) ve Türkiye'nin hoşnutsuzluğunu görmezden geldi. Türkiye'nin konumu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu konum bir gerçektir ve hiçbir zaman da sır değildi." ifadelerini kullandı.

Rusya: ABD Türkiye'nin kararını görmezden geldi

"ABD TÜRKİYE'NİN TUTUMUNU GÖRMEZDEN GELDİ"

Lavrov, Türkiye'nin, Suriye'deki bazı grupları, birçok ülke tarafından terör örgütü kabul edilen PKK ile bağlantılı olarak tanımladığını hatırlattı.

Bu yaklaşımın bilindiğini anlatan Lavrov, "Türkiye defalarca Suriye sınırındaki bölgenin Kürtlerin kontrolüne geçmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini belirtmişti ancak ABD, Türkiye'nin tutumunu görmezden gelerek Kürtlere muazzam silah yardımları yaptı." diye konuştu.

Rusya: ABD Türkiye'nin kararını görmezden geldi

"30 BİN KİŞİLİK ORDU GERÇEĞİ DEĞİŞMEDİ"

ABD'nin söz konusu tutumunu eleştiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de vizyonsuz, dar bir bakış açısına ve belki de kötü niyetli yaklaşıma sahip. Kısa bir süre önce çoğunluğu Kürtlerden oluşan ve Türkiye-Suriye sınırı arasında 30 bin kişilik bir ordu kuracaklarını söylediler. Sonra beceriksizce bu açıklamaları reddettiler ancak bu açıklamalar, söz konusu niyetlerinin devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Sonrasında Türkiye, Afrin operasyonunu başlattı. Bu açıkçası benim için sürpriz olmadı. Ankara'nın sürekli uyarılarını Washington görmezden geldi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail askerleri 148 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 148 Filistinliyi yaraladı

27
Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

Diyarbakır'da polislerden Afrin'e selam

3
Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

Esad'ın haber ajansından Türkiye'ye iftira

16
Türkler Macaristan'da terör yandaşlarına geçit vermedi

Türkler Macaristan'da terör yandaşlarına geçit vermedi

10
Başbakan Yıldırım Almanya'da Baykal hakkında bilgi aldı

Başbakan Yıldırım Almanya'da Baykal hakkında bilgi aldı

8
1 motora 4 kişi binen Afgan aile kaza yaptı

1 motora 4 kişi binen Afgan aile kaza yaptı

14
Başbakan Yıldırım Almanya'da yatırımcılarla buluştu

Başbakan Yıldırım Almanya'da yatırımcılarla buluştu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM