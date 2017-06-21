Rusya, ABD'den açıklama bekliyor

Lavrov, resmi temasları için başkent Moskova'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

UÇAK DÜŞÜRME OLAYINA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD'nin rejime ait savaş uçağını vurmasının ardından Suriye'de hava güvenliği anlaşmasını askıya aldıklarını anımsatarak, Washington'dan bu konuda açıklama beklediklerini ifade etti.

"SADECE ORTAK AMACA ODAKLANMALIYIZ"

Suriye'de sahada ve havada çok sayıda farklı gücün faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Lavrov, tüm tarafların sadece ortak amaç olan terörle mücadeleye odaklanması durumunda öngörülemeyen olayların önüne geçilebileceğine dikkati çekti.

Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın inisiyatifiyle ortaya çıkan çatışmasızlık bölgeleri girişiminin tam olarak hayata geçmesi durumunda, Suriye krizinin başından itibaren ilk kez, ateşkese katılan silahlı güçlerle terörist grupların birbirinden ayrışacağını vurguladı.

ABD'NİN RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLARI GENİŞLETMESİ

Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmesinin iki ülke ilişkilerindeki atmosferi iyileştirmediğini kaydetti. Minsk anlaşmasını Rusya'nın değil Ukrayna'nın yerine getirmesi gerektiğini anlatan Lavrov, bu konuda Moskova'nın suçlanmasına anlam veremediğini belirtti.