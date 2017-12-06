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Rusya, ABD'li 9 basın kuruluşunu ‘yabancı ajan’ ilan etti

Rusya, ABD'nin geçen haftalarda aldığı karara misilleme yaptı.

AA | 06.12.2017 - 10:15..
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Radio Liberty, Voice of America, Current Time’ın da aralarında bulunduğu 9 basın kuruluşunun gazetecileri, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne giremeyecek.

9 AMERİKAN BASIN KURULUŞU 'AJAN'^KAPSAMINA ALINDI

Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren 9 Amerikan basın kuruluşunun "yabancı ajan" kanunu kapsamına alındığı bildirildi.

Söz konusu kurumların isimleri, başta Amerika'nın Sesi ve Radio Free Europe/Radio Liberty olmak üzere Current Time TV, Radio Liberty’nin Tatar-Başkurt kolu Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Idel.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii ve Krym.Realii olarak açıklandı.

ABD'YE MİSİLLEME

ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine 13 Kasım'da, ABD'de yayın yapan RT kanalı, "yabancı ajan" olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi, kanalın, binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım'da, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya girişinin de yasaklanacağını açıklamıştı.

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