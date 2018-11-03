taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Rusya, ABD'nin İran yaptırımlarını kınadığı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA | 03.11.2018 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Dünya

fg

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, nükleer silahsızlanma ve silah kontrolüne yönelik uluslararası yasal yolları tahrip etmek için attığı adımların, derin endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

ABD'nin, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) güçlü bir darbe daha vurduğu kaydedilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan ve İran yaptırımlarında olduğu gibi üçüncü ülkeleri de ilgilendiren tek taraflı tüm yaptırımları reddediyoruz. Uzun dönemli deneyimlerimizin de gösterdiği üzere, baskı yaparak İran'ın imtiyazlarda bulunması sağlanamaz." görüşü dile getirildi.

İRAN İLE TİCARİ İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

Uluslararası kamuoyunun, yalnızca bir ülke tarafından atılan adımlarla diplomatik başarıların zarar görmesine izin vermemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya yöneliktir. ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirmek için gereken adımları atacağız. ABD'nin yeni yıkıcı adımlarını kararlılıkla kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının, 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

181
VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

172
Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

286
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

120
Engelli vatandaşı almayan taksiciye gereken yapıldı

Engelli vatandaşı almayan taksiciye gereken yapıldı

194
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

21
MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not

MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM