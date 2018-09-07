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Rusya ABD’nin Suriye’de vurmak istediği hedefleri istedi

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'den kimyasal silah üretimi ve saklanmasıyla ilgili olduğunu savunduğu yapıları açıklamasını önerdi.

DHA | 07.09.2018 - 13:24..
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Rusya ABD’nin Suriye’de vurmak istediği hedefleri istedi

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Amerikalı meslektaşlarımıza net bir önerimiz var; Pentagon’un ateş açmak için belirlediği hedef listesini açıklamasını istiyoruz.” çağrısı yaptı ve ekledi:

"VERİLERİ GÖNDERİN"

"Eğer bunlar size göre kimyasal silahların korunması ve uygulanmasıyla ilgiliyse, bu verileri araştırmaların yapılmadığı için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne gönderiniz. Biz, Suriye hükümetinin kontrolü altında olmayan alana, zor güzergahlardan zehirli madde ve provokasyon düzenlemek için ekipman gönderildiğine ilişkin verileri örgüte sunduk."

Nebenzya, Suriye’nin yakınında kilit rol oynayan batılı ülkelerin askeri varlığının gözlemlendiğini ve bunların resmi kişilerinin agresif açıklamalar yaptığının da altını çizdi.

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