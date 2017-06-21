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Rusya, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Washington’un yaptırım politikasını genişletmesinin ardından Moskova da yaptırım hazırlıklarına başladı.

21.06.2017 - 10:42
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ABD’nin attığı bu adımdan dolayı üzgünüz. Bir kez daha ikili ilişkilerimizin düzelmesi imkanının yok olması yüzünden duyduğumuz üzüntüyle kendi yaptırımlarımızın hazırlığına başlıyoruz.” dedi.

"YAPTIRIMLARIN GENİŞLETİLMESİ MOSKAVA'NIN DURUMUNA ETKİ ETMEYECEK"

"Moskova birçok kez çeşitli düzeylerde, ABD’nin Rusya’ya karşı politikasını açıklamalarla değil yaptığı eylemlerle değerlendireceğini bildirdi. Zaten her şey ortada. Rusya’ya karşı yaptırımların genişletilmesi Moskova’nın durumuna etki etmeyecek, vatandaşlar ve şirketler zarar görmeyecek.

"MİNSK ANLAŞMASINI BOZMAK İSTEYENLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

​Washington Rusya karşıtı yaptırımları genişleterek Kiev’deki savaşı çıkartanların ve Minsk anlaşmasını bozmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor."

Rusya, ABD’ye yeni yaptırımlara hazırlanıyor

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