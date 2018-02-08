Rusya ABD'yi DEAŞ'ı saklamakla suçladı

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "ABD'nin Suriye'nin güneyindeki Tanf kırsalında kendi üssü etrafında tek taraflı olarak kurduğu 55 kilometrelik güvenlik bölgesi, DEAŞ'ın geri kalan militanları tarafından kullanılıyor. Militanlar, bu geniş bölgede Suriye hükümet güçlerinden gizlenme, burada gruplaşma ve çöl bölgelerine yeniden sızmak için silahlanma imkanı buluyor." dedi.

ABD'YE DEAŞ MESAJI

Zaharova, DEAŞ militanlarının Tanf'ta kendilerini özgür hissettiklerini kaydederek, militanların daha önce Halep kent sınırına kadar uzanan bölgede uzun mesafeli saldırılar düzenlediğini anımsattı.

Zaharova, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının barışçıl sürece ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ciddi bir meydana okuma olduğunu belirtti.