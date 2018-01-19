taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.276
USD
3,7873
EURO
4,6480
ALTIN
162,60
PETR
68,8700

Rusya Afrin'den çekiliyor

Hulusi Akar ile Hakan Fidan'ın Moskova'daki temaslarının ardından Afrin'deki 170 Rus askeri bölgeden çekilmeye başladı.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Rusya Afrin'den çekiliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişti.

Afrin'in de konuşulduğu görüşmesine ilişkin paylaşılan görüntülerde, masada haritaların olduğu görülmüştü.

RUS ASKERLERİ AFRİN'DEN AYRILIYOR

Yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin operasyon yapmaya hazırlandığı Afrin'den 170 Rus askerlerinin çekilmeye başladığı öğrenildi.

Rusya Afrin'den çekiliyor

"GEREKLİ ANLAYIŞIN GÖSTERİLMESİ KONUSUNDA SÖZ VERİLMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya, Kuveyt ve Katar gezisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde Rusya'nın bazı sözler verdiğini belirtmişti.

Erdoğan "Rusya'nın oradan çekilmesi, oradan bize yönelik muhtemel tehdit ve tacizlerden duyduğumuz rahatsızlıklarla alakalı olarak Türkiye'ye gerekli anlayışın gösterileceği hususlarında bize söz verilmişti." açıklaması yapmıştı.

ART ARDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bu tarihten sonra önce Soçi'de daha sonra Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PYD konusunda görüşünün paylaşıldığını bildirmişti.

Soçi ve Ankara görüşmelerinde Afrin'e yapılacak operasyon konusunda Rusya'nın destek verdiği belirtilmişti.

Şimdi Rus askerleri gözlemci statüsünde bulunduğu Afrin bölgesinden çekiliyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

156
Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

25
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin planı

125
Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

156
15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

93
Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

Temel Karamollaoğlu basın toplantısında uyuttu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM