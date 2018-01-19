Rusya Afrin'den çekiliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişti.

Afrin'in de konuşulduğu görüşmesine ilişkin paylaşılan görüntülerde, masada haritaların olduğu görülmüştü.

RUS ASKERLERİ AFRİN'DEN AYRILIYOR

Yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'nin operasyon yapmaya hazırlandığı Afrin'den 170 Rus askerlerinin çekilmeye başladığı öğrenildi.

"GEREKLİ ANLAYIŞIN GÖSTERİLMESİ KONUSUNDA SÖZ VERİLMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rusya, Kuveyt ve Katar gezisi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Hamburg'da düzenlenen G-20 zirvesinde Rusya'nın bazı sözler verdiğini belirtmişti.

Erdoğan "Rusya'nın oradan çekilmesi, oradan bize yönelik muhtemel tehdit ve tacizlerden duyduğumuz rahatsızlıklarla alakalı olarak Türkiye'ye gerekli anlayışın gösterileceği hususlarında bize söz verilmişti." açıklaması yapmıştı.

ART ARDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bu tarihten sonra önce Soçi'de daha sonra Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin YPG/PYD konusunda görüşünün paylaşıldığını bildirmişti.

Soçi ve Ankara görüşmelerinde Afrin'e yapılacak operasyon konusunda Rusya'nın destek verdiği belirtilmişti.

Şimdi Rus askerleri gözlemci statüsünde bulunduğu Afrin bölgesinden çekiliyor.