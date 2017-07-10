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Rusya Akkuyu için tarih verdi

Rusya Enerji Bakanı Novak, Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınması için uğraş verdiklerini açıkladı.

10.07.2017 - 23:29
  1. Haberler
  2. Projeler
Rusya Akkuyu için tarih verdi

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Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alexander Novak, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili bir soru üzerine, "Söz konusu krize bağlı olarak OPEC'in petrol üretimini azaltma anlaşmasında herhangi bir pürüz veya anlaşmazlık öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Akkuyu için tarih verdi

"KATAR ÜZERİNE ALDIĞI SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

Katarlı mevkidaşıyla bugün görüştüğünü dile getiren Novak, "Bugün bu konuyu istişare etme şansımız oldu. Kendisi de Katar’ın aralık ayında üzerine aldığı sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti." dedi.

2023 TARİHİ 100. YIL DÖNÜMÜ İÇİN

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'ya ilişkin Türk yetkililerle görüştüklerini belirten Novak, "Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023 yılında işletmeye alınmasını planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması için uğraş veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Akkuyu için tarih verdi

Novak ayrıca Türk Akımı projesinin deniz kısmının inşasında 50 kilometrenin tamamlandığını kaydederek "Türkiye yakında, projenin çıkış noktalarına ilişkin gerekli belgeleri Rus tarafına verecek." diye konuştu.

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