Rusya Amerikan uçağı ile yaşanan olayı anlattı

TRT'de Şenol Göka ve Amber Türkmen'in istifa ettiği öğrenildi.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

Mahkeme, Adıyamanlı ve Trabzonlu bebeklerin biyolojik ailelerine verilmesine karar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan heykeltıraş Ragıp Çiçen, 12 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu'na hakaret eden heykeltıraşa para cezası

4

Trump-Lavrov görüşmesinde tepki çeken fotoğraf

Lavrov ile görüşen Trump, ABD medyasını Beyaz Saray'a almadı. Ardından Rus fotoğrafçının servis ettiği fotoğraf olay oldu.