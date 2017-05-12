Rusya Amerikan uçağı ile yaşanan olayı anlattı

(Rus SU-30 tipi bombardıman uçağı)
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın 12:00’da meydana geldiği, Su-30’un Güney Askeri Bölgesi’nin nöbetçi güçleri arasında yer aldığı belirtildi.
Rus uçağının pilotu Amerika’nın uçağına yaklaştıktan sonra uçağı R8A “Poseidon” olarak belirledi.
(Amerikan R8A Poseidon)
"RUS UÇAĞI AMERİKALI PİLOTLARI SELAMLADI"
Açıklamalara, “Rus uçağı Amerikalı pilotları manevra yaparak ‘Selamladı’. Bunun ardından Amerikan uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştı. Su-30 başarıyla hava üssüne geri döndü” diye devam edildi.
Daha önce NBC TV kanalı, Rus uçağının ABD Hava Kuvvetleri uçağından 6 metre uzaklıkta uçtuğunu bildirmişti.