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Rusya- Bangkok seferi yapan uçak türbülansa girdi

Aeroflot Havayolları’nın Rusya- Bangkok seferi yapan uçağı türbülansa girince 20 kişi yaralandı.

01.05.2017 - 12:37
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İngiliz Daily Mail internet sitesindeki habere göre, bazı yolcuların vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar bulunurken, yaşanan şiddetli sarsıntı nedeniyle bazı yolcuların iç kanama yaşadığı ve bilinç kaybına uğradığı öğrenildi.

Rusya- Bangkok seferi yapan uçak türbülansa girdi

Türbülans nedeniyle yaralanan yolcular arasında ebeveynlerinin ellerinden fırlayan 3 bebeğin de bulunduğu belirtildi.

'ÇOK ŞÜKÜR HAYATTAYIZ'

Bangkok’a inişten sadece bir saat önce gerçekleşen türbülansın yolcuların bir süre uçağın içinde savrulmasına neden olduğu ifade edildi. Şiddetli türbülans sırasında uçakta bulunan Evgenia Zibrova isimli yolcu, hâlâ hayatta oldukları için şükrettiğini ifade etti.

Rusya- Bangkok seferi yapan uçak türbülansa girdi

YARALANANLAR KEMERLERİNİ TAKMAYANLAR OLDU

Yaralananların arasında Tayland ve Rusya vatandaşlarının yanı sıra birçok ülkeden kişi bulunuyor. Türbülans nedeniyle yaralanan kişilerin, emniyet kemerlerini takmamış yolcular olduğu açıklandı.

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