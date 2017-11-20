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Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç'in çılgın dansı

Aleksandr Revva’nın gösterisinde sahneye çıkan Dvorkoviç, dansıyla dikkatleri üzerine topladı.

20.11.2017 - 10:40
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Sessiz ve utangaç olarak bilinen Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, dün bir gösteri sırasında adeta kendinden geçti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç'in çılgın dansı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç'in çılgın dansı İZLE

Başbakan Medvedev'in müttefiki ve hükümette liberal kanadın önde gelen temsilcilerinden olan Dvorkoviç, oyuncu ve şovmen Aleksandr Revva’nın dün bir gösterisine katıldı.

DANSIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Bu gösteri sonlandığında konser için sahneye çıkan kişiler arasında Dvorkoviç de bulunuyordu ve sahnede dansıyla geceye damga vurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç'in çılgın dansı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Amatör bir kamera tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı ve büyük ilgi topladı.

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