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Rusya Başbakan yardımcısı Trump'ı ti'ye aldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Trump'ın, 'en iyi askeri teçhizatı kendi ülkesinin ürettiği' yönündeki iddiasıyla alay etti.

06.11.2017 - 17:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump Asya turu kapsamında gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japon Başbakan Şinzo Abe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, en iyi askeri teçhizatı kendi ülkesinin ürettiğini iddia etmişti. Bu iddiaya cevap Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'den geldi.

Rusya Başbakan yardımcısı Trump'ı ti'ye aldı

"EMİNİM ÖYLEDİR"

Trump'ın bu 'hayli iddialı' açıklaması Rus Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin'in dikkatinden kaçmadı. Trump'ın sözleriyle Twitter hesabından "Eminim öyledir" diye yazarak alay eden Rogozin bu kelimelerin sonuna gülen yüz emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Rusya Başbakan yardımcısı Trump'ı ti'ye aldı

EN İYİ TEÇHİZATLAR BİZİM

TrumpJaponya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı en etkili ve caydırıcı güçlerin ABD malı silahlar olduğunu belirtmiş, "Abe teçhizat alımını tamamladığında onları (Kuzey Kore füzelerini) gökteyken vurup düşürecek. Abe'nin çok büyük miktarlarda askeri teçhizat satın alması gerekiyor. Biz de en iyi askeri teçhizatı yapanlarız. Kimse yanımıza yaklaşabilmiş değil." demişti.

Rusya Başbakan yardımcısı Trump'ı ti'ye aldı

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