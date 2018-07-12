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Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya, Batılı ülkelere uyguladığı yaptırım kararını 31 Aralık 2019'a kadar uzatarak yeni kararnameyi yürürlüğe koydu.

AA | 12.07.2018 - 15:59..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2019'a kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

SÜRE 31 ARALIK 2019'A KADAR UZADI

Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve AB'nin de bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzattı.

Rusya, Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

AB, geçen hafta aldığı kararla, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları, 31 Ocak 2019'a kadar uzatmıştı.

RUS KAMU BANKALARI AVRUPA'DA DIŞLANIYOR

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor. Rusya ise ABD ve AB'nin yaptırımlarına karşılık bu ülkelere bazı sektörel kısıtlamalar uyguluyor.

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