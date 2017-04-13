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Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.

13.04.2017 - 10:26
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Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Suriye'deki barışçıl çözüm için Cenevre'de dün bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Rusya ve İngiltere arasında gergin anlar yaşandı.

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı VİDEO

İNGİLİZ MEVKİDAŞINI AZARLADI

Rusya - İngiltere arasında bir süredir devam eden gerginlik dün yapılan toplantıda daha da arttı. Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiliz mevkidaşı Matthew Rycroft'ı azarladı.

Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı

"KONUŞURKEN YÜZÜME BAK!"

Safronkov, "Korkuyorsunuz. ABD'yle iş birliği yapabiliriz korkusu sizin uykunuzu kaçıyor, uyuyamıyorsunuz. Bu işbirliğini bozmak için kuyu kazıyorsunuz. Konuşurken yüzüme bak! Neden başka tarafa bakıyorsun? Rejim değişikliği daha önemli değil mi?" diyerek mevkidaşını azarladı.

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