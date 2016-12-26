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Rusya Çin'e Su-35 savaş uçağını teslim etti

Rusya, Çin'e beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Su-35 'in ilk teslimatını yaptı.

AA | 26.12.2016 - 07:50
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Rusya Çin'e Su-35 savaş uçağını teslim etti

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

24 UÇAK İÇİN ANLAŞMIŞLARDI

İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 jet bulunduğu belirtildi.

Havadan havaya, havadan karaya füze atabilen Su-35, 8 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Tek pilotlu uçak saatte 2 bin 500 kilometre mesafe kat ediyor. Söz konusu uçağın menzili ise havada yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometreye ulaşabiliyor.

İki ülke arasındaki Su-35 anlaşması, Rusya'nın doğusundaki Komsomolsk-na-Amure kentinde basına kapalı yapılmış, Çin'in her bir uçak için yaklaşık 85 milyon dolar, toplam ise 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürülmüştü.

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