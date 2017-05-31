Rus gemileri DEAŞ hedeflerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında "Akdeniz’in doğusundaki Amiral Essen fırkateyni ve Krasnodar denizaltısından Suriye’nin Palmira bölgesindeki DEAŞ hedeflerine 4 Kalibr kruz füzesi fırlatıldı ve tüm hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'YE BİLGİ VERDİK"

Açıklamada, fırlatma işlemleriyle ilgili Türkiye, ABD ve İsrail ordusu komutanlarına etkileşim kanalları ile derhal bilgi verildiği de aktarıldı.

Açıklamaya göre, Palmira’nın doğusunda bulunan hedeflerde ağır teçhizatlar ve Rakka'dan sevk edilen çok sayıda terörist vardı.