Rusya'ya ait jetler DEAŞ hedeflerinin Rakka'dan Palmira'ya ilerlemesini engelliyor. Bu kapsamda jetler birçok hedefi vurdu.

3 KONVOY YOK EDİLDİ

Rusya, DEAŞ hedeflerine yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada Palmira'ya giden 3 konvoyun yok edildiği belirtildi.

Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor VİDEO

80 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu saldırının videosunda ise Palmira'ya giden 80 DEAŞ'lının öldürüldüğü ve 36 aracın da yok edildiği görülüyor.

8 BENZİN TANKERİ 17 KAMYONET VURULDU

Rusya, 8 benzin tankeri, silah ve mükimmat taşıyan 17 kamyoneti vurduğunu açıkladı.