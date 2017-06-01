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Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor

Rakka'dan Palmira'ya giden DEAŞ'lı teröristlerin mühimmattları ve araçları yok edildi.

01.06.2017 - 13:25
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Rusya'ya ait jetler DEAŞ hedeflerinin Rakka'dan Palmira'ya ilerlemesini engelliyor. Bu kapsamda jetler birçok hedefi vurdu.

Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor

3 KONVOY YOK EDİLDİ

Rusya, DEAŞ hedeflerine yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada Palmira'ya giden 3 konvoyun yok edildiği belirtildi.

Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor VİDEO

Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor

80 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu saldırının videosunda ise Palmira'ya giden 80 DEAŞ'lının öldürüldüğü ve 36 aracın da yok edildiği görülüyor.

Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor

8 BENZİN TANKERİ 17 KAMYONET VURULDU

Rusya, 8 benzin tankeri, silah ve mükimmat taşıyan 17 kamyoneti vurduğunu açıkladı.

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