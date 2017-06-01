Rusya'ya ait jetler DEAŞ hedeflerinin Rakka'dan Palmira'ya ilerlemesini engelliyor. Bu kapsamda jetler birçok hedefi vurdu.
3 KONVOY YOK EDİLDİ
Rusya, DEAŞ hedeflerine yapılan saldırının görüntülerini yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada Palmira'ya giden 3 konvoyun yok edildiği belirtildi.
Rusya DEAŞ hedeflerini vurmaya devam ediyor VİDEO
80 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Bu saldırının videosunda ise Palmira'ya giden 80 DEAŞ'lının öldürüldüğü ve 36 aracın da yok edildiği görülüyor.
8 BENZİN TANKERİ 17 KAMYONET VURULDU
Rusya, 8 benzin tankeri, silah ve mükimmat taşıyan 17 kamyoneti vurduğunu açıkladı.