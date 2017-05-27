taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.533
USD
3,5787
EURO
3,9995
ALTIN
145,78
PETR
52,2000

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı

Rusya Hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırıya ilişkin görüntüleri basına verdi.

27.05.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rakka kentinden Palmira yönünde giden DEAŞ konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısında 32 araç ile 120’den fazla teröristin yok edildiğini açıklamıştı.

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı

"PALMİRA'YA İLERLERKEN YOK EDİLDİ"

Saldırının hemen ardından görüntüler bugün basına sızdı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “25 Mayıs günü, 36 araçtan oluşan IŞİD konvoyu, Palmira yönünde ilerlerken tespit edildi ve Rus savaş uçakları tarafından yok edildi” diye konuştu. Kaynak, araçların ağır makineli tüfeklerle donatıldığını da sözlerine ekledi.

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı VİDEO

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü
İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi düşürüldü.
Trump'ın damadı FBI soruşturmasına takıldı
ABD Başkanı Trump'ın yakın danışmanı ve damadı Jared Kusner'in Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler incelenecek.
Avustralya'da ilk iftar yapıldı
Avustralya'da yaşayan yaklaşık 550 bin Müslüman, 11 saat 20 dakika süren orucun ardından ilk iftarlarını yaptı.
Macron Trump'ı es geçip elini en son sıktı
Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ellerini açıp kendisine sarılmak isteyen Trump'ı en sona bıraktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

290
Ankara'da yolcu otobüsü kazası

Ankara'da yolcu otobüsü kazası

196
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı

98
Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi

Muharrem Usta: Fenerbahçe'nin şike yaptığı tescillendi

163
PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

PYD elebaşı Müslim ABD'yle daha çok işbirliği istiyor

44
Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı

Mustafa Ceceli ayrılığın nedenini açıkladı

113
Ülkücü şehitliğine bozkurt heykeli yapıldı

Ülkücü şehitliğine bozkurt heykeli yapıldı

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM