Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Rakka kentinden Palmira yönünde giden DEAŞ konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısında 32 araç ile 120’den fazla teröristin yok edildiğini açıklamıştı.

"PALMİRA'YA İLERLERKEN YOK EDİLDİ"

Saldırının hemen ardından görüntüler bugün basına sızdı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “25 Mayıs günü, 36 araçtan oluşan IŞİD konvoyu, Palmira yönünde ilerlerken tespit edildi ve Rus savaş uçakları tarafından yok edildi” diye konuştu. Kaynak, araçların ağır makineli tüfeklerle donatıldığını da sözlerine ekledi.

Rusya, DEAŞ konvoyuna yaptığı saldırıyı yayınladı VİDEO