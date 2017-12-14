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Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık basın toplantısında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl sonunda gerçekleşen büyük basın toplantısını düzenliyor. 1600 gazeteci ile bir araya gelen Putin, soruları cevaplıyor.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 13:08..
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Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık basın toplantısında

Putin'in bu yılki büyük basın toplantısını izlemek için bin 600'den fazla gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı açıklandı. Basın toplantısını izleyen gazetecilerin sayısı her yıl artıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık basın toplantısında

1600 GAZETECİ TAKİP EDİYOR

Basın toplantısının büyük olarak nitelenmesinin sebeplerinden biri de, Putin'in kendisine yöneltilecek sorulara verdiği yanıtları bu kadar fazla sayıda gazetecinin takip ediyor olması.

Kremlin'den yapılan bir açıklamaya göre, bu yılki basın toplantısını, AFP haber ajansı, Bloomberg haber ajansı, CNN televizyonu, The Guardian gazetesi, Şinhua haber ajansı gibi büyük yabancı basın kuruluşlarının yanı sıra bir dizi yerel ajansın muhabirleri de izliyor.

Putin yıllık basın toplantısında VİDEO

Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık basın toplantısında

2000 YILINDAN BERİ ÜLKEYİ YÖNETİYOR

2000 yılından beri ülkenin başında olan Vladimir Putin, ülkenin ekonomik istikrar olarak büyük bir mesafe kaydettiğini, büyüme hızının da önemli ölçüde arttığını belirtti.

6 YILLIĞINA DAHA ADAY

Rus lider Vladimir Putin, 2018 yılında da seçimlere aday olarak 6 yıl daha ülkesinin başında kalmayı planladığını belirtti.

Rus liderin daha önceki seçimlere hem bağımsız hem de parti adayı olarak katıldığı olmuştu. Putin, 2000 ve 2005'teki seçimlere bağımsız olarak katılırken, 2012'deki seçime Birleşik Rusya Partisi'nin adayı olarak girmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin yıllık basın toplantısında

Rusya yasalarına göre, bir kişinin bağımsız aday olarak seçimlere katılması için 300.000 seçmenden kendisini desteklediklerine dair imza toplaması gerekiyor.

ABD İLE İLİŞKİLER

Vladimir Putin ABD ile yaşanan ilişkilerin son zamanlarda bu seviyede gerginliğe ulaşmasına ilişkin yorum yapan Putin, ilişikilerin yakın zamanda normalleşip düzeleceğine inandığını belirtti.

Putin, "Trump muhalifleri tarafından ortaya atıldı. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği suçlamalarının arkasında da Trump muhalifleri var. Dolayısıyla Trump'ın Rusya ile ilişkileri iyileştirme eğiliminde kısıtlamalar var. Ancak, ilişkilerin normalleşeceğinden eminim." dedi.

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