taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.678
USD
3,8692
EURO
4,5464
ALTIN
155,33
PETR
62,1300

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İslam açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov, İslam ve terörizm arasında 'eşittir' işaretinin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

63963

Viyana’daki Hıristiyanların Güvenliği Konferansı’nda konuşan Lavrov, Avrupa’da Müslümanların ayrımcılık ve baskıya maruz kaldığını belirterek, “İslam ve terörizm arasında eşittir işaretinin kullanılması kabul edilemez, tıpkı müminlerin duygularını incitmek gibi, üstelik bunu makalelere ve karikatürlere taşımak hiç doğru değil.” dedi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI TEDİRGİNLİK VERİCİ SEVİYEDE

Lavrov, Avrupa’da katlanarak artan yabancı düşmanlığının, Nazi ve Holokost’tan sorumlu uşaklarını kahramanlaştırma çabalarının tedirginlik yarattığını da sözlerine ekledi.

 

 


İlginizi Çekebilir
Samuray kılıcıyla katliam
Japonya'da bir tapınakta Samuray kılıcıyla saldırı düzenlendi.
İsrail Doğu Kudüs sokaklarında polis sayısını artırdı
İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi
Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından dünyanın en güzel kızı ilan edildi.
Brexit'in ikinci aşamasına geçiliyor
İngiltere Başbakanı May ile bir araya gelen AB Komisyonu Başkanı Juncker, Brexit'te ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

30
Konyaspor da UEFA'dan elendi

Konyaspor da UEFA'dan elendi

11
Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

Özülker: ABD Körfez'deki kuşağın başına Arabistan'ı koydu

32
Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

55
Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

83
Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

Barutçugil: Türkler milattan önce kağıt yapmayı biliyordu

73
Serkan İnci gözaltına alındı

Serkan İnci gözaltına alındı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM