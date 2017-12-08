Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İslam açıklaması

Viyana’daki Hıristiyanların Güvenliği Konferansı’nda konuşan Lavrov, Avrupa’da Müslümanların ayrımcılık ve baskıya maruz kaldığını belirterek, “İslam ve terörizm arasında eşittir işaretinin kullanılması kabul edilemez, tıpkı müminlerin duygularını incitmek gibi, üstelik bunu makalelere ve karikatürlere taşımak hiç doğru değil.” dedi.

YABANCI DÜŞMANLIĞI TEDİRGİNLİK VERİCİ SEVİYEDE

Lavrov, Avrupa’da katlanarak artan yabancı düşmanlığının, Nazi ve Holokost’tan sorumlu uşaklarını kahramanlaştırma çabalarının tedirginlik yarattığını da sözlerine ekledi.