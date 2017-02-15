Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması

ABD'de haftalık basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, dün Kırım'la ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

"KIRIM'I İADE EDİN"

Spicer, "Başkan Trump Rus hükümetinden Ukrayna'da gerginliği azaltmasını ve Kırım'ı iade etmesini beklediğini açıkça ifade etmiştir" şeklinde konuşmuştu.

"UKRAYNA'YA GERİ VERİLMEYECEK"

Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığın'dan ise bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zakharova, haftalık yaprığı basın toplantısında Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya vermeyeceğini açıkladı.

Zakharova, "Bize ait olan toprakları geri vermeyeceğiz. Kırım Rusya Federasyonu'na aittir." dedi.

YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Rusya, Kırım'ı 2014 yılında topraklarına katmıştı. O tarihten itibaren Amerika ve Avrupa Birliği Rusya'ya bazı yaptırımlar uyguluyor.