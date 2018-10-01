Rusya dolar ve euro rezervini düşürdü

Daha çok Çin ile ticaret yapan Rusya, rezervde yuanın payını arttırdı. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın ilk çeyrekleri bazında alınan değerlendirme sonucu, Rusya'da dolar ve euronun payının azaltıldığı görüldü.

YUANIN PAYI ARTTI

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya’nın uluslararası rezervlerinde doların payı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017’nin aynı dönemine kıyasla 1,6 puanlık düşüşle yüzde 43,7’ye gerilerken, avronun payı da 3,5 puanlık düşüşle yüzde 22,2’ye indi..

Söz konusu dönemde, ülkenin uluslararası rezervlerinde sterlinin payı da 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 7,9’a düşerken, yuanın payı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 5’e çıktı..