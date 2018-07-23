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Rusya Ermenistan'a 200 milyon dolarlık silah sattı

Ermenistan ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği modern silahların teslimatı tamamlandı. İki ülke arasında 200 milyon dolarlık kredi anlaşması yapıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 05:57..
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Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, konuyla ilgili basın açıklamasında, "Modern silahlar teslim edildi. Rus ordusunda dahi bu tür silahların bulunmadığı ihtimalini dışlamıyorum." diye konuştu.

2015'TE İMZALADILAR

Rusya ile Ermenistan arasındaki dostane ilişkilerin birçok anlaşmayla ile pekiştirildiğini söyleyen Tonoyan, gereklilik halinde bazı maddelerin gözden geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Rusya’nın Ermenistan’a Rus menşeili silahların satışı için 200 milyon dolarlık devlet ihracat kredisi sağlama anlaşması Haziran 2015’te imzalanmıştı. 24 Ekim 2017’de imzalanan 100 milyon dolarlık yeni anlaşmasının da askeri ürün sevkiyatlarının finanse edilmesi için kullanılacak.

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