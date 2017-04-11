taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.240
USD
3,7294
EURO
3,9524
ALTIN
150,49
PETR
56,0200

Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

AP haber ajansı, Rusya'nın, Esed rejiminin İdlib 'deki kimyasal saldırısından önce bilgi sahibi olduğunu iddia etti.

11.04.2017 - 00:38
  1. Haberler
  2. Dünya
Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

SD

AP, ismini açıklamadığı Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberde, Rusya'nın, Esed'in kimyasal saldırısından daha önce haberi olduğunu öne sürdü.
Haberde, yetkilinin, "ABD, Rusya'nın geçen hafta Suriye'deki kimyasal silah saldırısından önceden haberi olduğu sonucuna vardı." ifadelerine yer verildi.

"RUSYA DELİLLERİ YOK ETMEK İÇİN BOMBALADI"

Saldırı sonrasında Rusya'ya ait insansız hava uçaklarının yaralıların kaldırıldığı hastanenin üzerinde uçtuğu, İHA'nın bölgeden ayrılmasından birkaç saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladığı ileri sürüldü. Haberde, Amerikalı yetkilinin, Rusya'nın "delillerin ortadan kaybolması" için hastaneyi bombaladığını iddia ettiği kaydedildi.

100'DEN FAZLA SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.
Buna karşılık ABD, Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

Kaçırdığı yengesi ile kadın arkadaşını öldürdü

17
Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

Rusya Esed'in kimyasal saldırısını biliyordu iddiası

0
Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM