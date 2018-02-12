Rusya ile Estonya arasında casus filmlerini aratmayan bir tutuklu sahnesi gerçek oldu.Casuslar Köprüsü filmi Rusya ile Estonya arasında yapılan tutuklu değişimiyle gerçek oldu.

Rusya-Estonya sınırında tutuklu değişimi ViDEO

RUS-ESTONYA TUTUKLU TAKASI

Casusluk suçlamasıyla hüküm giyen iki şüpheli için, iki ülkenin başkanlarınca affedilerek takas edilmesi yönünde karar verilmişti. Takas Estonya ile Rusya arasındaki sınırda bulunan köprüde gerçekleştirildi.

Rusya'da ajanlık ile suçlanan ve 12 yıl hapse mahkum edilen Estonyalı iş adamı Rayvo Susi ile Rus ajan Artjom Zintsenko iki ülke arasındaki sınırda takas edildi. takas sonrasında iki tutuklu da kendilerini karşılayan yakınlarına sarıldı.