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Rusya-Estonya sınırında tutuklu değişimi

Casuslar Köprüsü filmi Rusya ile Estonya arasındaki sınırda gerçek oldu. Sınırı bağlayan köprüde film sahnelerini aratmayan bir tutuklu değişimi gerçekleşti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 09:02..
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Rusya ile Estonya arasında casus filmlerini aratmayan bir tutuklu sahnesi gerçek oldu.Casuslar Köprüsü filmi Rusya ile Estonya arasında yapılan tutuklu değişimiyle gerçek oldu.

Rusya-Estonya sınırında tutuklu değişimi

Rusya-Estonya sınırında tutuklu değişimi ViDEO

RUS-ESTONYA TUTUKLU TAKASI

Casusluk suçlamasıyla hüküm giyen iki şüpheli için, iki ülkenin başkanlarınca affedilerek takas edilmesi yönünde karar verilmişti. Takas Estonya ile Rusya arasındaki sınırda bulunan köprüde gerçekleştirildi.

Rusya'da ajanlık ile suçlanan ve 12 yıl hapse mahkum edilen Estonyalı iş adamı Rayvo Susi ile Rus ajan Artjom Zintsenko iki ülke arasındaki sınırda takas edildi. takas sonrasında iki tutuklu da kendilerini karşılayan yakınlarına sarıldı.

Rusya-Estonya sınırında tutuklu değişimi

ESTONYA'DAN RUSYA UYARISI

Estonya Polis Sözcüsü Harry Puusepp, Rus istihbarat servisi nedeniyle vatandaşlarını uyardı:

"Açıkçası bu dava Rusya özel servisinin ortaya koyduğu tehlikenin bir göstergesi. Bu nedenle Rusya topraklarında işi veya kişisel ilişkileri olanlar Rus özel servisinin dikkatine takılacağını göz önüne almalı. Estonya istihbarat servisinin de aktif Rus casusluğuna karşı önlem alması gerekiyor."

 

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