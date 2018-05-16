Rusya: Gazze sınırındaki olayları takip ediyoruz

Gazze sınırındaki sivil göstericilere karşı İsrail askerinin aşırı güç kullandığını söyleyen Sözcü Peskov, "Gazze’deki olayları takip ediyoruz" dedi.
"YAŞANAN DURUMDAN ENDİŞELİYİZ"
Rusya’nın Gazze - İsrail sınırında yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu belirterten Kremlin Sarayı Sözcüsü Dimitri Peskov, "Gazze’deki olayları takip ediyoruz" dedi.
Bölgedeki tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan sözcü, "Filistinlilerin ölmesinden endişe duymamak imkansız, durumu dikkatle izliyoruz" şeklinde konuştu.