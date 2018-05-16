Rusya: Gazze sınırındaki olayları takip ediyoruz

Türk düşmanlığından sıyrılarak ülkemize gelen turistlerin algıları değişti. Türk insanının misafirperverliğini ve gezdikleri yerleri beğendiklerini söyleyen turistler, "Böyle düşünmüyorduk" dedi.

Görevlerinde başarılı olan bekçilerin polis kadrosuna alınacağı açıklandı.

Filistin'e yapılanlara birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak istediklerini belirten Suudi Arabistan Kralı Selman, Arap Birliği'ni harekete geçirecek.

Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

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AB: İran nükleer anlaşmasını destekliyoruz

BB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararını teyit ettiklerini belirtti.