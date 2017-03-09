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Rusya gezisine Hulusi Akar da katılacak

Cuma günü Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da eşlik edeceği öğrenildi.

09.03.2017 - 08:48
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart Cuma günü Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

BİRLİKTE GİDİYORLAR

Ziyareti kapsamında Rus Lider Vladimir Putin ile de görüşecek olan Erdoğan'a, bu ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da eşlik edecek.

SURİYE'Yİ KONUŞACAKLAR

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı görüşmelerde, gündemin öncelikli maddesini Suriye’deki iç savaş sorununun çözümü ve özelde Menbic bölgesindeki durum oluşturacak.

ANTALYA ZİRVESİ

Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov, dün Antalya'da düzenlenen üçlü toplantıda bir araya gelmişti.

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