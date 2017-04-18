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Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk Oblastı'nda bulunan askeri üsse ait fotoğrafları paylaştı.

18.04.2017 - 23:39
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Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Bakanlık, Rusya'nın Arhangelsk Oblastı'nda bulunan ve 150 asker kapasiteli Nagursky askeri üssüne ait fotoğrafları paylaştı.

Üs, Rusya'nın kutuplardaki petrol ve doğalgaz yataklarına dair yürüttüğü çalışmalar kapsamında inşa edilmişti.

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Bölgedeki rezervlerin toplam değerinin yaklaşık 30 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Askeri yetkililer gerektiği takdirde üste savaş ve bombardıman uçaklarının da konuşlanabileceğini belirtiyor.

PUTİN'DEN ZİYARET

Rusya lideri Putin de mart ayında Nagursky askeri üssüne bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

Rusya gizli üssünün fotoğraflarını paylaştı

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