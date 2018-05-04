Rusya hava savunma sisteminde yapay zeka kullanacak

Rus Izvestia gazetesi, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin ilk kez yapay zeka (artificial intelligence/AI) teknolojisi ile donatılmış bir hava savunma otomatik kontrol sistemini (ACS) test ettiğini duyurdu.

TEHDİT OTOMOTİK OLARAK ANALİZ EDİLİYOR

Sistem, mevcut tehdit durumunu otomatik olarak analiz ederek, uygun silah sistemi ve mühimmat kullanımına yönelik öneride bulunabiliyor. Hedefler, özel ve kolektif olarak kategorize edilerek, türü, tehdit seviyesi, hız, irtifa ve uçuş yönü belirleniyor; uygun imha yöntemi için öneriler ilgili askeri personele iletiliyor.

ACS sistemi, S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin yanı sıra, Pantsir hava savunma sistemine entegre edilebilecek.