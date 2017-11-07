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Rusya: Her türlü saldırgana cevap verecek güçteyiz

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya'nın saldırganlarla mücadele edebilecek güce sahip olduğunu ifade etti.

07.11.2017 - 14:15
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Stratejik Nükleer Kuvvetleri’nin yüzde 74 oranında modern silah donanımına sahip olduğunu ve ellerinde füze savunma sistemleri olanlar da dahil, her türlü saldırgana kabul edilemez düzeyde bir tahribat verme kapasitesinde olduğunu söyledi.

Rusya: Her türlü saldırgana cevap verecek güçteyiz

"HAVA VE DENİZDE SİLAH KULLANIMI ARTTIRILDI"

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda konuşan Gerasimov, “Hava ve deniz stratejik nükleer güçlerimizdeki modern silah donanımı oranı yüzde 74’e kadar çıkarıldı” dedi.

Rusya: Her türlü saldırgana cevap verecek güçteyiz

"HER TÜRLÜ SALDIRGANA TAHRİBAT VEREBİLİRİZ"

Gerasimov açıklamalarına “Bugün stratejik nükleer güçlerimiz ellerinde füze savunma sistemleri olanlar da dahil her türlü saldırgana kabul edilemez düzeyde tahribat verme kapasitesine sahip” sözleriyle devam etti.

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