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Rusya: Herhangi Rus karşıtı saldırıya sert cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

AA | 07.04.2018 - 00:22..
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ABD ve Rusya arasında gerilen hatlar, uygulanan baskılardan dolayı giderek artacak gibi duruyor. Rusya cephesi, ABD'yi hedef alarak yeni baskılı kararların alınması durumunda sert cevap vereceklerini açıkladı.

"ABD KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2011’den bu yana ABD’nin Rusya'ya karşı 50’den fazla yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, bunların hiç birinden sonuç alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Washington, ABD vizesini reddetmek, Rus iş dünyasının varlığını ve finans aktiflerini dondurmak suretiyle özel mülke el konulmasına ve başkalarının parasının kesilmesine soygun denildiğini unutarak korkutmaya çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.

Rusya: Herhangi Rus karşıtı saldırıya sert cevap vereceğiz

TEHDİTKAR AÇIKLAMA

Hiçbir baskı önleminin Rusya'yı seçtiği rotadan vazgeçirmeyeceği vurgulanan açıklamada, ABD’nin hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının sadece Rus toplumunu sağlamlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “Tabii ki mevcut ve herhangi yeni Rus karşıtı saldırıya sert bir şekilde cevap vereceğiz ancak her şeyden önce Washington'a bizimle yaptırımlar diliyle konuşabileceği yanılsamalardan kurtulmasını tavsiye etmek istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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